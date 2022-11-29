نابل-تشريعية: تثمين المخزون السياحي ودعم المؤسسات الصحية أبرز ملامح برنامج المترشح عن دائرة نابل أحمد مطيبع

أكد المترشح للانتخابات التشريعية 2022 عن دائرة نابل أحمد مطيبع، أنه سيسعى في حال صعوده للبرلمان إلى إعادة المكانة الحقيقية لمدينة نابل على المستوى الوطني عبر تمثيلها في كل المحطات السياسية للبلاد.

وأشار، في هذا الصدد، أنه سيوفر تطبيقة لسبر آراء متساكني المدينة في المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي والتي يتعهد بإيصالها إلى الحكومة وعرضها على مجلس النواب والدفاع عنها ومتابعتها.

وأفاد المترشح أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تثمين المخزون السياحي عبر إحداث مسالك سياحية متجدّدة، والمطالبة بتوفير حصة الجهة في ما يتعلق بالهجرة الشرعية، واضفاء مزيد من الشفافية بخصوص إجراءات اختيار المترشحين من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني.

وأضاف أنه سيعمل على الدفع نحو تغطية النقائص البشرية والمادية بالمؤسسات الصحية، وتوفير ملاعب الاحياء، مع الحرص على صيانة المنشآت الرياضية، بالإضافة الى المطالبة بتهيئة المنشآت الثقافية وتحسين جودة خدماتها، والترفيع من حصة الجمعيات من التمويل العمومي.

وسيطالب المترشح بترفيع حصة مدينة نابل في برنامج “رائدات” الذي يعنى بباعثات المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرفية، وبتوفير مواطن شغل للعائلات المعوزة، بالإضافة الى العمل على تغيير محطة نقل المسافرين من الجرة بنابل الى محطة نقل البضائع سابقا للتخفيف من الاختناق المروري بالمدينة.

ويبلغ المترشح أحمد مطيبع 38 سنة من العمر وهو متحصل على الاستاذية في الإعلامية وناشط في المجال الجمعياتي والسياسي، وشغل عديد المناصب منها مسؤول على الأنظمة المعلوماتية بشركة خاصة، ومعتمد بدار شعبان الفهري، ومعتمد مدينة نابل، ومكلف بالشؤون الاجتماعية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

هذا ويتنافس على دائرة نابل 9 مترشحين للفوز بمقعد وحيد صلب المجلس النيابي القادم.