جندوبة: مصالح المراقبة الاقتصادية تحجز بمحل عشوائي ببوسالم 22 الف قارورة مياه معدنية

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، أمس الثلاثاء، 10 الاف قارورة مياه معدنية ذات سعة 1.5 لتر و12 الف قارورة ذات سعة 0.5 لتر مخزنة بمحل عشوائي بمعتمدية بوسالم، وفق ما أكده المدير الجهوي نوفل العلوي ل”وات”.

واضاف انه بانتهاء عملية المداهمة والحجز وتحرير محضر في الغرض، اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصاحب المحل.

ووجهت الادارة الجهوية للتجارة لصاحب المحل تهمة “مسك منتوجات بغاية البيع والضاربة، دون ان تتوفر فيهما شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل “، وطالبت في ذات الوقت بتطبيق ما جاء بالمرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.