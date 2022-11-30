انزلاق حافلة لنقل التلاميذ..وهذه التفاصيل..

أدى فيضان وادي الرغاي الرابط بين المناطق الغربية لمعتمدية وادي مليز والمدينة من ولاية جندوبة الى انزلاق حافلة تقل تلاميذ وتدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر هذا الانزلاق وتمت إزاحتها دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية .

وونظرا للتقلبات المناخية وتسجيل كميات هامة من الأمطار وارتفاع منسوب الأودية، دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة مستعملي الطريق إلى الانتباه وتوخي الحذر وتجنب المجازفة عند قطع الطريق خاصة بعد تسجيل انقطاع الحركة المرورية على مستوى وادي الرغاي مسلك الدخايلية بوادي مليز وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.