رئيس الجمهورية يلتقي الدبيبة، ويجدد تأكيد تمسك تونس بأن يكون الحل لأزمة ليبيا، حلا “ليبياـ ليبيا”..

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، تأكيد “تمسّك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا، والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا”، مشددا أيضا على تمسك تونس “تمسّك بوحدة هذا البلد الشقيق وأمنه واستقراره”.

كان ذلك، لدى استقباله، الاربعاء بقصر قرطاج، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي بحث معه آفاق التعاون والشراكة بين البلدين.

ومثل هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مناسبة “لتأكيد الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات ملموسة تُمكّن من مزيد تعزيز روابط الأخوة وعلاقات التعاون والتكامل المتينة القائمة بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ بوحدة المصير والمستقبل المشترك”.

كما تم، بالمناسبة، “التشديد على أهمية مواصلة العمل على كل المستويات من أجل حسن توظيف الإمكانيات الكبيرة المتوفرة للبلدين وتنفيذ الإطار القانوني الثري وتفعيل آليات التعاون في مختلف القطاعات من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما من شأنه أن يساعد على مزيد الترفيع في حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في البلدين وتسهيل انسيابية حركة الأشخاص والسلع والأموال، وفق نص البلاغ.