قابض بشركة نقل تونس يستولي على أموال الحرفاء..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق قابض بشركة نقل تونس من أجل الاستيلاء على مداخيل تابعة للشركة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته .

وافادت اذاعة موزاييك أن أوراق ملف القضية يفيد أن عملية تفقد أجراها فريق رقابي تابع لشركة نقل تونس توصلت إلى الكشف عن وجود نقص بحوالي 10 آلاف دينار في المداخيل باحدى المحطات الكبرى التابعة للشركة ، ليتم الكشف عن تورط قابض في الاستيلاء على تلك المداخيل وذلك في ظرف شهر واحد فقط ، و قد اعترف القابض بما نسب اليه، مضيفا أنه أنفق تلك الأموال .