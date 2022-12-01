بنزرت: رفع 133 مخالفة اقتصادية خلال حملة رقابية إقليمية مشتركة

أسفرت حملة رقابية مشتركة نظّمتها الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اليوم الخميس، عن رفع 133 مخالفة اقتصادية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن الحملة الرقابية الإقليمية المشتركة تندرج في إطار مزيد التصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية والمضاربات التي تعرفها بعض القطاعات خلال هذه الفترة وخاصة في ما يتعلّق بمادة الحليب وأسعار بعض أنواع الخضر، وذلك رغم تحسّن وضعية تزويد الأسواق بها والتبغ.

وتركّزت الحملة على مراقبة الأسواق البلدية والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بمختلف معتمديات الولاية علاوة على محلات بيع الفواكه الجافة والاكشاك، وأسفرت عن حجز 132 علبة من الحليب نصف الدسم و635 علبة تبغ و1408 أوراق للف التبغ.

هذا واشترك في تنفيذ الحملة 34 فريق مراقبة اقتصادية تابعا للادارات الجهوية للتجارة ببنزرت، وتونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس، ومن إدارة الأبحاث الاقتصادية، ومن مصالح الامن والحرس الوطنيين والحرس الديواني، وفق ذات المصدر.