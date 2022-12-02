عاجل-بعد إعفائه من مهامه: رئيس بلدية بنزرت يخرج عن صمته ويفتح النار على رئيس الجمهورية..

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2022/12/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في أول تعليق له على قرار اعفائه الذي صدر بالرائد الرسمي بمقتضى أمر رئاسي قال رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة ” وصلنا إلى أقصى درجة من العبث بالدولة” متابعا “سبب اقالتي هو رفضي تزيين المدينة عند قدوم الرئيس بناءا على مطلب الاهالي”.

وأكد بن عمارة اليوم الجمعة في تصريح لموزاييك على أنه سيقوم بالطعن في هذا القرار لان القرار لا يكون من رئيس الجمهورية بل من الحكومة وبتقرير معلل من وزير الداخلية.

وبين رئيس بلدية بنزرت أنه لم يتم اعلامه بقرار الإعفاء وأنه حاليا في قطر وتلقى الخبر من صديق أرسل له نص الاقالة عبر “الواتساب” وفق تعبيره.

 

 

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