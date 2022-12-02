السجن وخطية مالية في حق عماد الطرابلسي..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الخميس بالسجن مدة 4 أعوام مع خطية مالية في حدود 6 مليون دينار في حق عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من أجل تهمة استخلاص موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.

وحسب ما نقلته موزاييك فان ملف القضية يتعلق بقرض بنكي تحصل عليه عماد الطرابلسي سنة 2006 دون احترام التراتيب المعمول بها في مجال اسناد القروض البنكية على غرار نسب الفائدة والضمان.

ويذكر ان الطرابلسي قد رفض المثول أمام هيئة الدائرة .