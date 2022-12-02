بطاقة جلب في حق ابن الغنوشي..#خبر_عاجل

أكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 انه سيتم اصدار بطاقة جلب في حق شخصين متواجدين خارج التراب التونسي أحدهما معاذ الغنوشي ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤكدا ان بطاقة الجلب في طور الانجاز.

وبين الراشدي في تصريح لموقع “الشارع المغاربي”، ان القضية تتعلق بتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في 20 اكتوبر المنقضي، عن ايقاف 4 اشخاص بالقصرين بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي قالت ان من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية، وانه تم إدراج ابن رئيس حزب سياسي بالتفتيش ليتبين في ما بعد ان الامر يتعلق بابن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.