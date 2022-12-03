عاجل: الاعتداء على محامية من طرف خطيبها بآلة حادة..تطورات جديدة ومفاجأة بخصوص هوية الجاني..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بعون أمن يشتبه في تورطه في الاعتداء بواسطة سلاح أبيض على خطيبته المحامية ورمي سيارتها داخل بركة مياه بجهة البحيرة شمال العاصمة.

وتفيد محاضر البحث بأن المحامية المعتدى عليها وخطيبها الأمني يقطنان بباب سويقة وسط العاصمة ولأسباب مختلفة ساءت العلاقة بينهما فقررت المحامية انهاء العلاقة وفسخ الخطوبة بينهما .

وحسب ذات المحاضر فقد التقى الأمني بخطيبته المحامية بجهة البحيرة فاشتد الخلاف بينهما حيث عمد الأمني الى الاعتداء على المحامية بواسطة الة حادة في مواطن مختلفة من جسدها مما كاد يتسبب في هلاكها كما عمد المظنون فيه الى تشغيل محرك سيارة المحامية والالقاء بها داخل بركة مياه ولاذ بالفرار.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى عون الأمن أمس الجمعة تسليم نفسه لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني، حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة البحث وفق ما نقلته موزاييك.