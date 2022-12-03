جبل جلود: حجز تجهيزات قيمتها ملياران ونصف مسروقة من شركات اتصال..وهذه التفاصيل

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود بالعاصمة، اثر ورود معلومات مفادها تعمد شخص من متساكني الجهة تخزين تجهيزات إلكترونية وإتصالية قيّمة من معدات وكابلات محل سرقة من شركات إتصال، من مداهمة منزله وحجز كمية كبيرة من المسروق.

وبالتحري معه، أكّد أنه قام باقتناء المعدات المذكورة من مخزن تابع لإحدى شركات الاتصال رغم تأكيد الممثلين القانونيين عن شركات الإتصال الراجعة بالنظر أن المحجوز محل سرقة ( قدّرت قيمته بحوالي مليارين و نصف).

وبمزيد التحريات، تم التعرّف على بقية أفراد الشبكة المتكونة من 3 عناصر والقبض عليهم ( اثنان منهما مسؤولان بإحدى الشركات المتضررة).

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بهم من أجل “تكوين وفاق إجرامي مختص في الإستيلاء على ملك الغير والسرقة الموصوفة وخيانة مؤتمن والمشاركة في ذلك” وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بالفايسبوك.