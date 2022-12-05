حجز مسدسين والة حشو بارود لدى احد الأشخاص بمعتمدية جومين..

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بمركز الحرس الوطني ببازينة ، بمعية فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر من حجز مسدسين و الة حشو بارود لدى احد الأشخاص بمنطقة القواسمية من عمادة الطواجنية بمعتمدية جومين ، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته ل(وات) ان المصالح الأمنية المشتركة العاملة بمركز الحرس الوطني ببازينة ، بمعية وحدات فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر تولوا اثر عمل استعلاماتي من الكشف عن تحوز احد الأشخاص بمسدسين احدهما صنع يدوي والثاني مسدس قديم من مخلفات الحرب العالمية الثانية ،علاوة على الة حشو بارود.

وأضاف انه تم عقب استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل تلك القضايا مداهمة منزل المعني والقيام بحجز تلك الأسلحة ومكملاتها ، في انتظار استكمال بقية الإجراءات المعلومة التي تعهدت بها مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بحسب ،تأكيد المصدر نفسه.

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