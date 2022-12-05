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عاجل: تطورات وتفاصيل جديدة بخصوص اختلاس موظف ببنك لأموال الحرفاء..

2022/12/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أقدم موظف ببنك في مدينة هرقلة من ولاية سوسة، على سرقة أموال حرفاء مودعة بالبنك، وذلك بواسطة التحيل والتدليس وفق شكاية تقدم بها نائب البنك حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان،اليوم الاثنين 5 ديسمبر.

وأضاف بن رمضان، في تصريح لراديو الديوان اف ام أن النيابة العمومية تعهدت بالشكاية، وقامت بتحويلها إلى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني التي قال إنها بصدد البحث في القضية في انتظار التوصل إلى حقيقة الحادثة، والكشف عن قيمة الاموال المسروقة وفق قوله.

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