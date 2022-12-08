اتصالات تونس وأنس جابر وتستمر المسيرة….

جددت اتصالات تونس وبطلة التنس أنس جابر شراكتهما للسنة الثالثة على التوالي.

فمع نهاية عام غني بالانتصارات والألقاب والإنجازات والاحتفالات، وقع هذا الثنائي المميّز عقدا استشهاريا جديدا للاستمرار في تعاونهما المثمر والخوض معًا في مغامرات جديدة ينتظرها جميع التونسيين.

ففي ديسمبر 2020 كانت الشابة التونسية الطموحة أنس جابر تتقدم ببطء، ولكن بثبات، في تصنيف رابطة محترفات التنس لتبلغ المركز السادس والثلاثين عازمة على مزيد التقدم في مشوارها بهدف ان تحتل المرتبة الأولى عالميّا. وقد لاحظت اتصالات تونس هذه الرياضيّة الموهوبة، الطموحة والمصممّة على النجاح، والتي لم تتوقف أبدًا، منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها، عن الإيمان بحلمها في رفع العلم التونسي عاليّا.

وبعد عامين من العمل الدؤوب وما رافقه من انتصارات وتتويجات، تحقق حلم أنس جابر فأصبحت أيقونة العالم العربي والأفريقي ورمزا للشباب بشكل عام. وهي التي وصفتها وسائل الإعلام الدولية بأنها “Onstoppable “، وهي التي تركت بصمة لا تمحى في التنس العالمي من خلال الفوز في بطولتي المحترفات ذات 500 نقطة وذات 1000 نقطة، والوصول إلى نهائي بطولتي Grand Chelem، والمشاركة في WTA Masters 2022 و الدخول في قمة تصنيفات رابطة محترفات التنس فضلا على احتلالها المرتبة الثانية عالميًا والفوز مؤخرا بجائزة بطلة العام للسلام والرياضة لعام 2022.

وإلى جانب الترويج لهذا السجل المدهش من النجاحات، توفق الثنائي اتصالات تونس وأنس جابر قبل كل شيء، على مدار العامين الماضيين، في إثارة اهتمام وحماس ودعم شعب بأكمله لرياضة التنس التي كانت تعتبر نخبويًة فتضاعف بذلك عدد المرخص لهم في ممارسة هذه الرياضة 30 مرة عبر كامل أنحاء البلاد.

ومع فجر هذا العام الجديد، ستشهد مسيرة اتصالات تونس مع وزيرة السعادة أنس جابر مزيدا من التطور و المفاجآت … لإسعاد الجميع!

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