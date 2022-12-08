وزارة الصحة تصدر بلاغ هام للتونسيين..

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، مساء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، أنّ الفيروسات المتسبّبة في الإصابة بالنزلة الموسمية معتادة وغير مستجدة، وذلك إثر تداول بعض المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي مفادها ظهور فيروسات جديدة في علاقة بالنزلة الموسمية “القريب”.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنّه تزامنا مع بداية موجة البرد، تشهد البلاد انتشارا للوباء الموسمي لمرض “البرنكيوليت”، وهو التهاب فيروسي حادّ يُصيب الرضع دون 12 شهرا.

ودعت الوزارة لتفادي الإصابة بهذه الفيروسات، إلى التلقيح ضدّ النزلة الموسمية خاصّة لكبار السن والنساء الحوامل والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، وغسل اليدين، وعدم تقبيل الاطفال وخاصّة الرضع، تجنّب التجمّعات وتهوية المنازل والأماكن المغلقة.

كما شدّدت وزارة الصحة على ضرورة استكمال جرعات التلقيح ضدّ كوفيد-19، وذلك بالتوجّه إلى المراكز المخصصّة للغرض بكامل تراب الجمهوريّة.