عاجل: القضاء يمدد في مدّة سجن شفيق الجراية..

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا بالتمديد في إيداع رجل الأعمال شفيق الجراية بالسجن مدّة أربعة أشهر إضافيّة، وذلك على ذمّة القضيّة المتعلقة بوضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن لمدّة 6 أشهر قابلة للتمديد في حقّ شفيق الجراية، قبل أن يوافق لاحقا على الإفراج عنه إلاّ أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج ليحال الطعن إلى دائرة الاتهام والتي نقضت القرار ورفضت الإفراج عن شفيق الجراية.