نورالدين الطبوبي:قيمة الدعم المقترحة لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة لن تتجاوز 118 دينارا في السنة

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بان بعض المصادر الغير رسمية ابلغته ان قيمة الدعم المقترحة لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة لن تتجاوز 118 دينارا في السنة

واكد الطبوبي في تصريح لوات على هامش مشاركته مساء اليوم الجمعة في حلقة نقاش بعنوان ” الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة ” المدرجة ضمن اشغال الدورة 36 لايام المؤسسة التي تتواصل بسوسة على امتداد ثلاثة أيام ان الغموض في خطاب الحكومة بخصوص جملة من المسائل الهامة ولاسيما المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي مسالة ممنهجة وغير اعتباطية، مضيفا أن رمي الاتهامات وإلقاء اللوم على أطراف اخرى تندرج كذلك في سياق تكريس استمرارية هذا الغموض، وفق تعبيره

وجدد الطبوبي دعوة الحكومة إلى الإفصاح عن فحوى برنامج الإصلاحات المقدمة الى صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما فتئ يؤكد أن البرنامج الذي قدمته حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي يلزمها شخصيا ولا يلزم الاتحاد في شيء

وأوضح ان الوضع العام بالبلاد يستدعي التعقل والتحلي بالحكمة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية لما لها من انعكاسات لا حاجة لبلادنا بها، مجددا تحذيره من الارتدادات العكسية والعواقب الوخيمة جراء رفع الدعم عن المواد الأساسية

وقال” ان الاتحاد سيكون تعامله إيجابيا خلال أي حوار مع الطرف الحكومي وسيكون في مقدمة كل القوى الحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الفترة الصعبة وسيستمع الى كل الأفكار والمقترحات”، داعيا الحكومة الى إعداد ملفاتها وتبويب خياراتها وعرضها مسبقا على الأطراف الاجتماعية لمناقشتها وابداء الراي فيها