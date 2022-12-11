تفاصيل إيقاف أحد أكبر مُروِجي المخدرات في بنزرت..

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بنزرت من إيقاف أحد أكبر مُروجي مادة القنب الهندي (الزطلة) وحجز لديه 5 كلغ ونصف من هذه المادة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل شمس أف أم بالجهة.

وأضاف نفس المصدر، أنه وعلى اإثر تزود فرقة الشرطة العدلية ببنزرت بمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات، وبعد التحري والمتابعة تم إلقاء القبض على المشتبه به وبتفتيش مكان تواجده عُثِر لديه على 5 كلغ ونصف من مادة القنب الهندي “الزطلة”.

وباستشارة النيابة العمومية في الغرض أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث لمواصلة التحقيق معه ومع كل من سيكشف عنه البحث إلى حين تقديمه لاحقا على أنظارها.