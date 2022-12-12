رحلات إضافية إلى قطر دعما لأسود الأطلس في نصف النهائي..

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رحلات إضافية إلى قطر دعما لأسود الأطلس في نصف النهائي..

2022/12/12 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية تأمين جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب “أسود الأطلس” من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.

وقالت الشركة في بيان إنها وضعت جسرا جويا بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، من خلال تأمين نحو 30 رحالة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك “من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم”.

وأضافت “التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية”، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي “يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية”.

ويخوض المغرب الأربعاء أول نصف نهائي لمنتخب إفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.

وكالات

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