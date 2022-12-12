عاجل: آخر مستجدات قضية الاعتداء على أمن الدولة..

أكّد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بالقصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، ورود بطاقات الجلب دون إنجاز، من طرف الباحث المناب، إلى المحكمة الابتدائية بالقصرين، في قضيّة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وأشار وكيل الجمهورية في تصريح لموزاييك إلى تقدّم الأبحاث في القضيّة التي تعود أطوارها إلى نهاية شهر أكتوبر المنقضي.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أنّ المظنون فيهم في القضيّة هم 3 أطراف بحالة إيقاف وامرأة بحالة سراح وشخصين بحالة فرار.

وعلمت موزاييك أنّ أحد المعنيين ببطاقة الجلب هو معاذ الغنوشي نجل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت نهاية شهر أكتوبر بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات توزيع أموال لنشر الفوضى في حي الزهور من مدينة القصرين.

وبيّنت الأبحاث الأولية شبهات لاحقت معاذ الغنوشي في القضية عبر شبهة توفيره لأموال لأحد الأطراف الذين تم الإطاحة بهم.