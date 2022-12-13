الكاف-تشريعية: المترشح خالد البوغانمي يؤكد في برنامجه الانتخابي على العناية بالشباب ودعم القطاع الفلاحي وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة

أكد المترشح للانتخابات التشريعية خالد البوغانمي عن دائرة الكاف الغربية-الكاف الشرقية، في برنامجه الانتخابي على جملة من النقاط تتصل بتطوير العمل السياسي ودعم القطاع الفلاحي وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة وتحسين المنظومة التربوية

ودعا في هذا المجال إلى سن تنقيحات دستورية من شأنها تطوير العمل السياسي وضمان الحريات وتشجيع المواطن على الانخراط في الحياة السياسية وتكريس علوية الدستور، واعتبر انه من الضروري النهوض بالمنظومات الفلاحية وبعث صناعات تحويلية قادرة على خلق مواطن شغل لأبناء الجهة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية

كما يشمل برنامجه الانتخابي تفعيل دور الدولة في المجال الاجتماعي من خلال مساعدة الفئات الهشة والإحاطة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية والعمل على إيجاد حلول للمساكن الاجتماعية، مع التاكيد على أهمية العناية بالمؤسسات التربوية والأطفال في الأرياف والتشجيع على تعاطي الأنشطة الرياضية ودعم المنشآت المخصصة لذلك ،إضافة إلى تطوير النشاط السياحي بالجهة