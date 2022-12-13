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عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق سمير الوافي بخصوص قضية غسيل الأموال..

2022/12/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفع تحجير السفر عن الاعلامي سمير الوافي وتأخير النظر في القضية المتعلقة بشبهة تبييض أموال الى موعد لاحق.

وتجدر الاشارة الى أن سمير الوافي مثل بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وقد طلب محاميه تأخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع مع طلب رفع تحجير السفر عن منوبه.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فقد تقرر اثر الجلسة تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع مع رفض رفع تدبير تحجير السفر المتخذ في حق الوافي.

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