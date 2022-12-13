بين ولايتي نابل وتونس: الإطاحة بمروّجي مخدّرات وحجز أكثر من 1300 قرص مخدّر..

في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدّرات والأقراص المخدّرة والسعي للإطاحة بمروّجيها تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمختلف مناطق الأمن الوطني بولايتي تونس ونابل من الإطاحة بمجموعة من المروجين وحجز كمّية هامة من الأقراص المخدّرة :

*منطقة الأمن الوطني بباب بحر :

شارع فلسطين: القبض على مروّج يستغل سيارة حاملة لشارة عمادة الأطباء (بنية التضليل) في عمليات ترويج المخدّرات وحجز 584 قرص مخدّر من مختلف الأنواع.

*منطقة الأمن الوطني بالمنزه :

حي الخضراء – العاصمة: القبض على شاب وحجز عدد 163 قرص مخدّر مخفية بمنزله.

*منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات :

منارة الحمامات – نابل/ القبض على شخص يتعمّد ترويج المخدّرات بمحل لبيع الفواكه الجافة وحجز عدد 569 قرص مخدّر.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.