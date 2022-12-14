متابعة: والدة الطفل المختفي برداس تكشف تفاصيل ومعطيات جديدة..#خبر_عاجل

في متابعة لحادثة اختفاء طفل عمره 14 سنة بجهة رداس منذ اول امس وسط ظروف غامضة أطلقت المواطنة هاجر والدة الطفل نداء استغاثة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 لمساعدتها على العثور على فلذة كبدها.

وبينت والدة الطفل في تصريح لاذاعة اي اف ام أن ابنها كان قد ذهب إلى بيت جدته للغذاء وخرج منه في حدود الساعة 15.10 بعد أن طلب منه والده العودة وفي حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا خرجت للبحث عنه رفقة ابنها الأكبر فما راعها إلا وأن شابا لا تعرفه يسألها عن حاجتها ولما أخبرته وأعطته أوصافه قال لها إنه شاهده في محطة القطار المتجه من رادس مليان إلى تونس وألح عليها في الذهاب معه إلى الغابة المحاذية للمحطة للبحث عنه ولما رفضت عرض عليها الذهب الى المقهى وعندما قالت له إن ابنها لا يذهب إلى المقاهي طلب منها اصطحابها إلى مركز الشرطة.

وأضافت أم الطفل أنها توجهت معه إلى مركز الشرطة لإعلام الامن لكنه سرعان ما اختفى ولما اعترضته في اليوم الموالي وسألته عن سبب مغادرته دون الادلاء بشهادته نفى أنه قابلها، قائلة: “قتلو موش انت فركست معايا قالي انت غالطة داخلة بعضك”.

وبينت الأم أنها أصيبت بالصدمة عندما رأت صورة هذا الشاب في كاميرات المراقبة لما قدمت فتاة الى المركز معلنة أنها تعرضت الى عملية “براكاج” من طرفه. وجاء على لسانها: “أنا خارجة من المركز زوز بنات جاو يشكو بيه عمللها تحويل وجهة في الجبل قالها فمة شكون باش يونسك الداخل وهي تسمع في حثلة في وسط الجبل”.

وكشفت في ذات السياق أن قوات الامن أخبرتها بأن آخر مرة فتح فيها هاتفه كانت في مدينة سوسة.