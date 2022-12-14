مداهمة منزل ”تاجر هيروين” في سكرة وحجوزات بأكثر من 800 ألف دينار..

على إثر إلقاء القبض الأسبوع الماضي على 05 أشخاص أصيلي تونس العاصمة ضالعين ضمن شبكة تنشط في مجال الإتجار بمخدر الهيروين، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بعد مزيد من التحري، من تحديد هوية زعيم الشبكة.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، أن رئيس العصابة يشرف على توريد كميات كبيرة من مخدر الهيروين من دولة أجنبية إلى تونس.

و بعد استشارة النيابة العمومية، تم مداهمة شقة على ملكه كائنة بجهة سُكرة وحجزمبلغ مالي قدره 35.500 دينار وسيارات فاخرة وشاحنة ودراجة نارية كبيرة الحجم متأتية من عائدات ترويج مخدر الهيروين، قٌدرت قيمتها الجملية بحوالي 810 آلاف دينار.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.