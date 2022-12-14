هام: وزارة الداخلية تنتدب..

تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجيّة بالإختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب رقباء أمن بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة بعنوان السنة التكوينية 2023/2022 حسب البيانات التالية:

شروط الترشح:

– أن يكونوا قد أتموا السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو محرزين على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى ومتحصلين على شهائد في الإختصاصات التالية مسلمة من مراكز تكوين مهني تابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أو من مراكز تكوين مهني خاصة معترف بها، في المجالات التالية: الإعلامية، السياقة (جميع الأصناف)، ميكانيك الشاحنات، ميكانيك السيارات، الطبخ، كهرباء السيارات، البناء، كهرباء البناء، البستنة، الغسيل والتشحيم، إصلاح العجلات، الطباعة، الحلاقة، الجزارة، المخابز، مغازي، الجلود والأحذية، نادل، النجارة، التجهيز الصحي، المطالة والدهن، المرطبات، الحدادة، إصلاح الدراجات النارية، هندسة سوائل ومركب مصلح في التبريد.

– الإحراز على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

– العمر 20 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر بتاريـخ 01/01/2022 ويتمتع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني بإستثناء من شرط السن القصوى للإنتداب في حـــــدود سنة واحدة. يتم التنفيل في السن القصوى وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/09/02 المتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/08/28.

– القدرة صحيا على العمل بالليل والنهار وبكامل تراب الجمهوريـة.

– طول القامة 1.70م على الأقل للذكور و 1.65م على الأقل للإناث.

– التمتع بحدة بصر لا تقل عن 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر.

الوثائق المطلوبة:

– مطلب ترشح محرر على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخليـــــة ( مؤشر عليه من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع نظر سكنى المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية).

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنيـــة.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو شهادة التكوين المنظــرة.

– نسخة من شهادة في أحد الإختصاصات المطلوبــــــــة.

– ثلاثة )03( ظروف بريدية متنبرة تحمل العنوان الشخصي للمترشـح.

– نسخة مطابقة للأصل من شهادة حسن السيرة بالنسبة إلى الذي أدّى الخدمة العسكريـة.

يقع تقديم مطلب الترشح إلى مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليه من قبل الوحدة الأمنية المذكورة على أن يتولى المترشح بالأثر إرسال ملفه عن طريق البريد (مضمون الوصول) إلى إدارة الانتدابات – 18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس – في أجل أقصاه 16 ديسمبر 2022 مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجي على عبــــارة “مناظرة رقباء أمن 2022”.

تشتمل المناظرة على ثلاثة مراحل:

مرحلة أولى: إختبارات كتابية يوم الأحد 12 فيفري 2023 بمراكز اختبار جهوية وتتمثل في تحرير موضوع في الثقافة العامة والإجابة على أسئلة متعددة الإختيارات QCM.

مرحلة ثانية مركزية: يخضع المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية إلى فحوص طبية، إختبارات رياضية، اختبار تقني نفسي، إختبار نظري وتطبيقي في مجال الإختصاص والمثول امام لجنة المناظرة.

مرحلة ثالثة مركزية: فحوص طبية تكميلية.

ملاحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:

– يجب على المترشح التنصيص على رقم هاتفه الشخصي بمطلب الترشح.

– لا تُقبل المطالب التي لا تتضمن تأشيرة مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى.

– عدم الاستدعاء يُعتبر إجابة بالرفض ولا يقع إرجاع الملفات لأصحابها.

– يُرفض كل ملف ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات أو غير مستوفي للوثائق المطلوبة.

– يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.