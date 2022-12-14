بعد العثور على الطفل “براء”: مساعد وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة يكشف..#خبر_عاجل

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها، معز اليوسفي، اليوم الأربعاء، العثور على الطفل “براء” الذي فُقد منذ أوّل أمس الاثنين في رادس، في إحدى محطّات النّقل بسوسة، مشيرًا إلى أنّ حالته الصحّية جيّدة.

وأضاف اليوسفي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ المحكمة أذنت بإجراء التحريات اللازمة من أجل الكشف عن أسباب وملابسات إختفاء الطفل “براء”. وكانت أمّ الطفل القاطن بمدينة رادس، قد أكّدت صباح اليوم في برنامج “كابتشينو” اختفاء ابن الـ14 سنة منذ يوم الاثنين الماضي، عندما كان في طريق العودة من منزل جدّته بالجهة.