عاجل: تفاصيل العثور على الطفل براء..الناطق باسم ابتدائية سوسة يحسم الجدل بخصوص اختطافه..

في متابعة لتفاصيل العثور على الطفل المفقود بجهة رادس كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي انه تم العثور على الطفل في محطة القطارات بسوسة وكان بصدد المغادرة والعودة لعائلته.

وبين اليوسفي في تصريح لاذاعة موزاييك انه تم تسليم الطفل لعائلته وكان بصحة جيدة وقد نفى خلال الاستماع اليه اي اعتداء معنوي او جسدي عليه او تحويل وجهته وفق المعطيات الأولية.

وأكد اليوسفي ان الطفل وفق تصريحاته تحول بارادته لولاية سوسة متحفظا على ذكر التفاصيل احتراما لنفسية الطفل.

وأشار في ذات السياق انه سيتم الاحاطة النفسية بالطفل.