عاجل: تطورات جديدة في قضية جمعية نماء تونس..

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بإدراج العضو بجمعية “نماء تونس” ناجح الحاج اللطيف في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتلقي تمويلات ماليّة مشبوهة من الخارج، وذلك إثر تجميد انتقال ملكيّة 39 عقارا على ملكه وأفراد من عائلته بالإضافة إلى مطبعة بمنوبة.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فأنّه واستنادا إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بتجميد أموال وحسابات تسعة أشخاص على ذمّة الأبحاث المتعلّقة بجمعيّة “نماء تونس” وبإذن من النيابة العموميّة بمحكمة تونس باشر أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم وعمليات تقصي أملاك تعود إلى العضو بالجمعية ناجح الحاج اللطيف.

حيث تمّ رصد تلقيه تدفقات مالية هامة من الخارج كما تم تجميد انتقال ملكية شركة طباعة تقع بصنهاجة من ولاية منوبة برأس مال قدره 10 مليون دينار مع آلات طباعة قيمتها حوالي 2 مليون دينار بالإضافة إلى تجميد الحساب البنكي للشركة ومضمن به مبلغ مالي يفوق 390 ألف دينار.

كما أذنت النيابة العمومية لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بتجميد انتقال ملكية 39 عقارا تعود ملكيّتها إلى الحاج اللطيف وأفراد من عائلته بدأ في تملكها بداية من سنة 2014 وتقدر قيمتها المالية المبدئية بحوالي 3.2 مليون دينارا عند تواريخ اقتنائها.