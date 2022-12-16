الكاف: تحسن نسق تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية ورفع 500 مخالفة اقتصادية



أفاد المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي، اليوم الجمعة، أنه تم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تسجيل تحسن ملحوظ في نسق التزويد السوق الجهوية بمختلف المواد الاستهلاكية، وذلك تبعا لتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية بالمحلات المفتوحة للعموم وعلى الطرقات وفي الاسواق

وأكد القاسمي في تصريح ل”وات” أن جل المنتوجات الفلاحية متوفرة في الاسواق وبأسعار مقبولة، مشيرا إلى وجود نقص يقدر بحوالي 30 بالمائة في مادة الحليب نصف دسم، مقارنة مع المعدلات العادية

واضاف أنه تم منذ بداية شهر نوفمبر والى غاية النصف الأول من شهر ديسمبر رفع 500 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع في الاسعار وباخفاء بضاعة وبالبيع المشروط وغياب الفوترة وعدم اشهار الاسعار، واشار الى أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة قامت بحجز كميات مختلفة من المواد الاستهلاكية المدعمة أو التي هي محل مضاربة، وذلك بالإضافة إلى تكثيف المراقبة الاقتصادية على الطرقات بهدف مراقبة مسالك التوزيع وظروف نقل المواد الاستهلاكية الحساسة وصلاحيتها والحد من المضاربة في الأسواق