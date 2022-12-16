اختفاء شاب في ظروف غامضة..والعثور على أثار دماء في غرفته..

أفاد الناطق الرسمي بمحاكم قابس منير عروم بأن الأبحاث جارية من قبل فرقة الشرطية العدلية بقابس من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء شاب من مواليد 1997 يزاول تعليمه بالتكوين المهني بالجهة، أصيل ولاية قفصة .

وأضاف عروم في تصريح لاذاعة موزاييك أن ملابسات القضية مازلت مجهولة الي حد لحظة وليس هناك معلومات دقيقة تجزم اسباب الاختفاء التي تم الإعلان عليها منذ صباح الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 .

وقال منير عروم: ” والدة ووالد الشاب قدما في زيارة لابنهما في قابس و َعند وصولهما فجر يوم الثلاثاء اتصلا به عديد المرات لكن دون إجابة فاتجها الى مسكنه، لكنهما فوجئا بوجود آثار دماء وهاتفه في الغرفة ”.

وأضاف:” حتى عند استنطاق أصدقائه من قبل الأمن أكدو انهم لم يسمعوا صراخا ولاحتى إشارات تدل على وقوع جريمة. ”