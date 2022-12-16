أستاذ الاقتصاد فتحي النوري يوجه رسالة هامة لقيس سعيد..

مونديال قطر: طاقم حكام عرب يقود مباراة المغرب وكرواتيا غدا..

العام الذهبي لـ”ان داريف” في تونس..”رعاية مهرجانات فنية ومبادرات خيرية ومحاربة الظلم بخدمات عادلة”..

عاجل-بعد الضجة الكبيرة: هذه التفاصيل الكاملة لاختفاء طفل 15 سنة برادس..

اختفاء شاب في ظروف غامضة..والعثور على أثار دماء في غرفته..

2022/12/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الناطق الرسمي بمحاكم قابس منير عروم بأن الأبحاث جارية من قبل فرقة الشرطية العدلية بقابس من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء شاب من مواليد 1997 يزاول تعليمه بالتكوين المهني بالجهة، أصيل ولاية قفصة .

وأضاف عروم في تصريح لاذاعة موزاييك أن ملابسات القضية مازلت مجهولة الي حد لحظة وليس هناك معلومات دقيقة تجزم اسباب الاختفاء التي تم الإعلان عليها منذ صباح الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 .

وقال منير عروم: ” والدة ووالد الشاب قدما في زيارة لابنهما في قابس و َعند وصولهما فجر يوم الثلاثاء اتصلا به عديد المرات لكن دون إجابة فاتجها الى مسكنه، لكنهما فوجئا بوجود آثار دماء وهاتفه في الغرفة ”.

وأضاف:” حتى عند استنطاق أصدقائه من قبل الأمن أكدو انهم لم يسمعوا صراخا ولاحتى إشارات تدل على وقوع جريمة. ”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn