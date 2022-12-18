هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يكون الطقس، الاحد 18 ديسمبر2022، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع انخفاض كفيف في درجات الحرارة .

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون السماء أحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية ثم تهم مناطق أقصى الجنوب بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 20 درجة و تصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب فيما تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية.

البحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطربا بالسواحل الشرقية.