أريانة: مرور كل من طارق الربعي ومحرز العياري إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة التضامن

أسفرت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية التضامن عن النتائج التالية:

طارق الربعي: 1498 صوتا

محرز العياري: 1150صوتا

عماد الصولي: 1083 صوتا

ووفقا لهذه النتائج فإنّه سيتم اللجوء إلى الدور الثاني من الانتخابات لاختيار من سيمثل دائرة التضامن بين كل من طارق الربعي وعماد الصولي لعدم حصول أي منهما على نسبة 51 بالمائة من الأصوات.

ويعمل طارق الربعي إطارا ساميا بوزارة التجارة كما يشغل منصب نائب رئيس بلدية التضامن.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجّلين بمنطقة التضامن يناهز 52 ألف شخص ويتنافس على المقعد المخصص لها ثلاثة مترشحين.