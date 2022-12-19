هام: النسبة النهائية للمشاركة في التشريعية..#خبر_عاجل

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية التي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم قد تصل إلى 11% .

وبين الجديدي أن هناك عديد الأسباب التي أدت إلى تراجع نسبة المشاركة التي بلغت 8,8 بالمائة منها دعوات المقاطعة وحذف التمويل العمومي وشرط الـ400 تزكية.

وأضاف ماهر الجديدي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن هيئة الانتخابات اعتبرت منذ البداية أن شرط الـ400 تزكية مجحف على المشاركين في الانتخابات وخاصة في الدوائر بالخارج.

ولفت إلى أن أعضاء الحكومة ارتكبوا أكبر خطأ وذلك بعد تمسك المجلس الوزاري بتبنى شرط الـ400 تزكية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.