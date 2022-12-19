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متابعة/تفاصيل جديدة بخصوص العثور على جثة الطالب المفقود في قابس

2022/12/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لحادثة العثور على جثة الطالب المفقود بميناء قابس كشف الناطق باسم محكمة قابس منير عروم تفاصيل جديدة عن القضية مشير الى ان الجثة عثر عليها بعد 4 أيام من البحث.

وأوضح المصدر ذاته اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 انه تم اكتشاف الجثة داخل البحر من طرف الحرس البحري فتم انتشالها كما تم معاينة الجثة واحالها على الطب الشرعي بقابس .

واكد الناطق باسم محكمة قابس في تصريح لاذاعة موزاييك وجود أثار جروح على مستوى المعصمين وقد اذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بتهمة القتل مع سابقية القصد ضد كل من سيكشف عنه البحث.

ويذكر أنه تم الاعلام عن اختفاء الهالك من طرف صديقه كما ان والديه عثرا على اثار دماء في غرفته.

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