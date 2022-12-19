زيادة مرتقبة في أسعار المشروبات..

عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة عن “رفضها القطعي للقرار المتعلق بدفع تسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023″، داعية إلى “سحب هذا الإجراء”.

وعبّرت الغرفة عن “أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة”.

وأكدت في بيان لها أن “التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتـأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية”.

كما شدّدت الغرفة أنه “في صورة تمرير هذا القرار، فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن”.