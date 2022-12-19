شاب يضرم النار في جسده بمقر أمني بطبربة..#خبر_عاجل

أقدم شاب على إضرام النار في جسده بمنطقة الحرس بطبربة من ولاية منوبة إحتجاجا على حجز دراجته النارية، حسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية بمنوبة سندس النويوي.

وأوضحت النويوي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم ، أن الواقعة تتمثّل في إيقاف الوحدات الأمنية لشاب كان على متن دراجة نارية من الحجم الكبير ليتبيّن فيما بعد أنه لا يحمل وثائق رسمية تثبت ملكيتها وأنها غير مدرجة بالأسطول التونسي.وأذنت النيابة العمومية بفتح محضر عدلي وحجز الدراجة النارية إلى حين إحالتها على إدارة الديوانة مع الإبقاء على الشاب في حالة سراح إلا أنه اتجه نحو منطقة الحرس الوطني بطبربة حاملا قارورة بنزين وقام بسكبها على نفسه وإضرام النار بجسده، وفق ذات المصدر.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات اللازمة إلا أنه فارق الحياة يوم الجمعة الفارط وفق النويوي ، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي للكشف عن أسباب وملابسات وفاته.