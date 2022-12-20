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الطبوبي يفجرها ويعلن..

2022/12/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن اتحاد الشغل عن رزنامة اجتماعات للمجالس القطاعية والمكتب التنفيذي خلال هذا الاسبوع والايام القادمة تليها انعقاد هيئة ادارية وطنية لاتخاذ قرار مناسب ضد الوضع الحالي لأجل الوطن، حسب تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال تجمع لمنظوري الجامعة العامة للفلاحة بمقر ديوان الاراضي الدولية .

وأعلن الطبوبي قائلا: “انتهى التوقيت وتعفن الوضع”، منتقدا اصلاحات الحكومة الموجعة ومؤكدا عدم علمهم بخيارتهم المقدمة لصندوق النقد الدولي الذي فرح بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

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