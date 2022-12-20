بعد سجن العريض: ديلو يفجرها ويكشف معطيات وتفاصيل عن قضية التسفير..#خبر_عاجل

أكد عضو جبهة الخلاص سمير ديلو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 خلال ندوة صحفية أن ملف التسفير مفبرك وفارغ من الأدلة وأعدته ثلاث جهات وهي الجهة الشاكية وبعض النقابيين الأمنيين وجهة أخرى بصفاقس مشيرا الى ان الشكاية كانت ضد 3 أشخاص منهم امراة لم تحال أصلا ليصبح عدد المتهمين بعد ذلك أكثر من 800 شخص.

وشدد ديلو على ان عدد المتهمين مضخم جدا حيث توجد أسماء مكررة على غرار اسم علي العريض وفيها اسماء لأشخاص مختفية وأسماء ناس قتلت في بؤر التوتر وفق تعبيره.

وقال ديلو أن سجن علي العريض هو استهداف وضرب لرموز المعارضة حسب تعبيره.

وأكد سمير ديلو على ان ملف القضية فارغ من الأدلة و الشهود مشيرا الى أن الأشخاص الذين تم احضارهم كشهود هم في خصومة متواصة مع العريض و مدانون بالارهاب وقد تم إخراجهم من السجن مؤخرا وفق قوله.