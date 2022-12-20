بعد ايداع العريض السجن: النهضة تصدر بلاغ هام..

بالأسماء: قائمة المترشحين الفائزين بمقاعد في البرلمان القادم..#خبر_عاجل

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

عاجل: بطاقة ايداع بالسجن في حق علي العريض..

بعد سجن العريض: ديلو يفجرها ويكشف معطيات وتفاصيل عن قضية التسفير..#خبر_عاجل

2022/12/20 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

أكد عضو جبهة الخلاص سمير ديلو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 خلال ندوة صحفية أن ملف التسفير مفبرك وفارغ من الأدلة وأعدته ثلاث جهات وهي الجهة الشاكية وبعض النقابيين الأمنيين وجهة أخرى بصفاقس مشيرا الى ان الشكاية كانت ضد 3 أشخاص منهم امراة لم تحال أصلا ليصبح عدد المتهمين بعد ذلك أكثر من 800 شخص.

وشدد ديلو على ان عدد المتهمين مضخم جدا حيث توجد أسماء مكررة على غرار اسم علي العريض وفيها اسماء لأشخاص مختفية وأسماء ناس قتلت في بؤر التوتر وفق تعبيره.

وقال ديلو أن سجن علي العريض هو استهداف وضرب لرموز المعارضة حسب تعبيره.

وأكد سمير ديلو على ان ملف القضية فارغ من الأدلة و الشهود مشيرا الى أن الأشخاص الذين تم احضارهم كشهود هم في خصومة متواصة مع العريض و مدانون بالارهاب وقد تم إخراجهم من السجن مؤخرا وفق قوله.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn