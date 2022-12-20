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ديلو يكشف كواليس استنطاق علي العريض..

2022/12/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا, مجتمع

كشف سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ، انه تم أمس استنطاق منوبه طوال 13 ساعة قبل إصدار قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن ضده.

وأكد في تصريح للجوهرة أف أم اليوم الثلاثاء أن خلفية هذا القرار سياسية وأن الشكاية كيدية والقضية سياسية، مضيفا أن الاستنطاق كان “عبارة عن نقاش سياسي حول الظاهرة السلفية في تونس”، مشيرا الى تفاصيل أخرى لا يمكنه اليوم الكشف عنها بمقتضى واجب التحفّظ القضائي.

وأشار الى أنه سيتمّ تقديم مطلب الافراج واستخدام كل الوسائل القانونية مع اللجوء الى “الوسائل المدنية السلمية”، وفق تعبيره.

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