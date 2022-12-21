عاجل: محامي الشاب المتوفي بمركز الحرس بطبربة يفجرها ويكشف معطيات خطيرة..

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2022/12/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف محمد علي البراهمي محامي الشاب الذي توفي اثر “اضرام النار في نفسه” بعد حجز دراجته النارية في طبربة، ان شهادات اقران واقارب موكّله تؤكد ان المرحوم قد سكب البنزين على نفسه فقط لكنه قال قبل وفاته “حرقوني”.

واكد المحامي في تصريح لاذاعة شمس اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022، ان النيابة العمومية في منوبة، بصدد التحقيق في فرضية تعرض الشاب للحرق والقتل او الانتحار.

وبين المحامي ان اطوار الحادثة تعود الى حجز دراجة الشاب للتثبت من حمله اوراق قانونية، ثم قام المرحوم بمرافقتهم بارادته الى منطقة الحرس الوطني بطربة لاستجلاء الامر، اين تم تعنيفه ماديا ومعنويا، ليقدم اثر ذلك على سكب البنزين على نفسه، وهو ما وثقته كاميرا المركز، لكن لم يتبين بعد ذلك صحة اضرام النار في نفسه من عدمها.

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