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أحكام سجنية ضد إرهابيين من بينهم إمام جامع بدوار هيشر..وهذه التفاصيل..

2022/12/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين عام واحد وعشرين عاما في حق عناصر خلية إرهابية من بينهم إمام جامع بدوار هيشر خططوا لتنفيذ عملية إرهابية نوعية بالعاصمة.

وحسب أوراق ملف القضية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك فان المتهم الرئيسي كان إمام جامع بدوار هيشر ومعروف بخطبه الداعية إلى” الجهاد” والتحريض على القتال في بؤر التوتر والارهاب على غرار سوريا ، حيث تولى الالتحاق لفترة بخلية عقبة ابن نافع بجبل الشعانبي قبل أن يعود إلى دوار هيشر ويكوّن خلية ارهابية من بين عناصرها زوجته ومتهمين اخرين وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف دورية أمنية وسط العاصمة ومقرا أمنيا بالعاصمة أيضا قبل أن تتفطن إليهم الأجهزة وتنجح في إحباط مخططاتهم.

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