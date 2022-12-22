“توننداكس” ينهي تبادلات حصة الخميس على انخفاض طفيف

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أنهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” تبادلات حصة الخميس على انخفاض طفيف بنسبة 03ر0 بالمائة عند مستوى 8ر8098 نقطة، وسط حجم تبادل جملي بقيمة 9ر1 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وتصدر سهم شركة “سرفيكوم” قائمة الارتفاعات للحصة، ليتطور سعره بنسبة 5 بالمائة (210ر0 د)، مواصلا تعاملات الحصة بسعر أقل من القيمة الاسمية للسهم التي تناهز 1 دينار

وارتفع سهم “سانيماد” بنسبة 3ر4 بالمائة (710ر1 د) دون تسجيل اي مبادلات

وتراجعت، في المقابل، قيمة سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بنحو 1ر3 بالمائة (360ر4 د) وسط حجم تبادل ناهز 7 آلاف دينار

وتقلص، بدوره، سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 4ر1 بالمائة (800ر13 د) وسط حجم تبادل بقيمة 19 ألف دينار

وأبدى سهم شركة “سمارت تونس” أفضل آداء للحصة ليستأثر بمبلغ 301 ألف دينار، أي ما يعادل نسبة 16 بالمائة من حجم التبادل الجملي