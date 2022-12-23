أريانة: بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير وحدة مكافحة الإرهاب سابقا محمد الخريجي وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بوزارة الداخلية

أكدت الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانة فاطمة بوقطاية اليوم الجمعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا محمد الخريجي وذلك بعد استنطاقه في القضية المعروفة بـ”قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية”.

وأضافت فاطمة بوقطاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة , إن قاضي التحقيق بذات المحكمة كان أصدر بتاريخ 12 ديسمبر بطاقة إيداع بالسجن في حق بوبكر العبيدي الذي كان يشغل خطة مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وأشارت بوقطاية إلى أن الأبحاث في هذه القضية لا تزال متواصلة.

جدير بالذكر أن قضية الغرفة السوداء تمت إثارتها سنة 2018 من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي أعلنت خلال ندوة صحفية أنه تم الوصول إلى إثباتات تؤكد وجود ما اصطلح على تسميته غرفة سوداء بمقر وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن مسؤولا كبيرا بوزارة الداخلية قدم لدى استنطاقه من قبل حاكم التحقيق الاول بالمكتب عدد 12 المتعهد بملف الشهيد محمد البراهمي معطيات عن محتوياتها.