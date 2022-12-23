رئيس الجمهورية يصدر أوامر تقضي بتمتيع 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الجمعة في قصر قرطاج، أوامر تقضي بتمتيع 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يفضي إلى سراح 415 سجينا وذلك بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر.

وتناول اللقاء موضوع العقوبات البديلة والسوار الالكتروني الذي يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتطرق رئيس الدولة إلى جملة من المسائل ومن بينها خاصة ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون بقطع النظر عن مركزه أو ثروته، مشددا على أن “تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل”.

كما تناول اللقاء مسألة الزمن القضائي حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها.