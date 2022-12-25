فظيع: اغتصبها زوج عمتها..فتخلصت من الرضيع بمساعدة والدتها..

أماطت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الجم من ولاية المهدية، اللثام عن جريمة اغتصاب قاصر وقتل جنين بمشاركة والدة القاصر.

وقد توجهت، أول أمس، فتاة لا تتجاوز من العمر 18 سنة اصيلة منطقة بوهلال علي من معتمدية السواسي ولاية المهدية صحبة والدتها الى المستشفى المحلي بالجم، وكانت تعاني من نزيف حاد، وبعد عرضها على الطبيب الشرعي، أقر بأن النزيف ناتج عن حالة ولادة.

وباعلام الوحدات الامنية التي انطلقت في البحث في اطوار هذه القضية، تبين أن الفتاة تعرضت إلى عملية اغتصاب من طرف زوج عمتها مما أدى إلى حملها، ووقع التخلص من الحمل بعد الولادة في المنزل بمشاركة أم الفتاة.

وبمزيد التحري والبحث مع الأم تم الكشف عن مكان التخلص من الرضيع بحفرة خلف المنزل وسط نباتات التين الشوكي.

وبعد معاينة ممثل النيابة العمومية وعرض جثة الرضيع على الطب الشرعي، أذنت النيابة العمومية بالمهدية بايقاف زوج العمة من أجل اغتصاب قاصر، وايقاف الفتاة ووالدتها من أجل المشاركة في القتل، حسب ما أكده مصدر أمني لاذاعة الجوهرة أف أم.