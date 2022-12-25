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جريمة قتل بشعة في مقبرة بالمهدية..#خبر_عاجل

2022/12/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جدت صباح اليوم الأحد، بمعتمدية قصورالساف ولاية المهدية جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

وحسب الابحاث الاولية المجراة من طرف فرقة الشرطة العدلية بالمهدية والتي تمكن أعوانها من القبض على الجاني في وقت وجيز، فإن خلافا جد بين الهالك والجاني أثناء تنظيف مقبرة قصور الساف، حيث قام الجاني، وهو شخص عرف بالتشدد الديني، بالاعتداء على الضحية على رأسه بحجر مما تسبب في تهشيم جمجمته من الخلف.

وقد تمت معاينة الجثة من طرف النيابة العمومية بالمهدية وإحالتها على أنظار الطب الشرعي، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد إلى الجاني.

وحسب ما اكده مصدر أمني لإذاعة الجوهرة اف ام، فان القاتل هو عنصر عائد من بؤر التوتر، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ رجوعه إلى تونس، مضيفا أن الأبحاث لا تزال متواصلة في القضية.

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