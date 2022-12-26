خلال حضوره حفل زفاف..منحرفون يعتدون عليه بالعنف الشديد ويحيلونه على الإنعاش !!

إثر تعمّد 03 منحرفين الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة مواد صلبة على أحد الشبّان خلال تواجد هذا الأخير بحفل زفاف أحد معارفه إثر ابتعاده عن مكان الحفل ودخوله في خلاف معهم مما تسبّب في فقدانه للوعي وإيوائه بقسم العناية المركّزة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى و مركزالأمن الوطني بالمرسى الغربية، بتكثيف التحريات الميدانية أمكن التعريف بهوية ذوي الشبهة وتحديد مكان إقامتهم، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة منازلهم تواليا أين أمكن القبض على شخصين فيما تحصّن الأخير بالفرار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل “محاولة القتل العمد” وإدارج ثالثهما بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.