مطار قرطاج: القبض على ”لصّ حقائب”.. وهذا ما وُجد في منزله..

تمكّنت مصلحة الأبحاث العدليّة بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، بعد سلسلة من التحرّيات، من التعرّف على عامل شحن بضائع رحلة تمّت خلالها عمليّة سرقة أغراض من حقيبة مسافر، وقد تبيّن أنّه قد وقع فصله من العمل إثر تلقي الشركة المسؤولة على عمليّات الشحن بالمطار تسجيلا يوثّق قيامه بفتح حقائب المسافرين، وفق ما أفادت به وزارة الداخليّة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

وفي تفاصيل الواقعة، تقدّم مسافر بعريضة لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس موضوعها تعرّضه لعملية سرقة من داخل أدباشه (مصوغ، نظارات شمسية، شاحن هاتف جوال وحذاء رجالي بقيمة جمليّة تقدّر بـ 14 ألف دينار)، وذلك خلال مغادرته مؤخرا مطار تونس قرطاج، وفق بلاغ وزارة الداخليّة.

وباستشارة النيابة العمومية، تمّ نصب كمين للمعني والاحتفاظ به في وقت وجيز، وبتعميق التحريات معه تمّ العثور على جملة من المسروقات بمقرّ سكناه (6 قوارير عطر، 2 نظارات شمسية، 9 شواحن هواتف جوالة بأنواع مختلفة ومبلغ مالي قدره 2000 دينار)، إضافة إلى الكشف عن صاحب محلّ مصاغة تربطه صلة قرابة بالمعني والذي اعترف مباشرة باقتنائه لمجموعة من المجوهرات المزيفة والذهب من بينها مسروق المسافر محلّ البحث، حسب نصّ البلاغ.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعني وقريبه صاحب المصاغة وتقديم 3 مسؤولين تابعين لشركة الشحن بحالة سراح على خلفية اقتصار الشركة طرد العامل وعدم إعلام السلطات الأمنية بعملية السرقة التي قام بها المعني.