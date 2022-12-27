نقص كبير في مادة القهوة: مدير عام ديوان التجارة يكشف ويوضّح..

تحدث رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، عن النقص الفادح في مخزون مادّة القهوة مشيرا الى ان “مخزوننا من مادّة القهوة كان يغطّي شهر ونصف من استهلاكنا الوطني، وأحيانا يغطّي حدود شهريْن كامليْن، لكن اليوم أصبح المخزون لا يكفي سوى 15 يوما فقط”.

ومن بين الإجراءات التي سيتمّ اعتمادها، قال إلياس بن عامر إنّه سيتمّ العمل على ضخّ كميّات أكثر من المعتادة (100 طن يوميا في العادة).

وأضاف في تصربح لموزاييك: “بين اليوم وغدا سيتمّ مضاعفة الكميّات التي سيتمّ ضخّها، إضافة إلى أنّ هناك كميات متوفّرة بالموانئ، وهي تغطي حاجيتنا لشهر جانفي القادم”.